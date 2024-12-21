زيلينسكي يقدم تعازيه لألمانيا في ضحايا هجوم ماجدبورج

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعازيه لألمانيا في ضحايا الهجوم الذي وقع على سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجدبورج.

وكتب الرئيس الأوكراني على منصة "إكس" باللغات الألمانية والإنجليزية والأوكرانية اليوم السبت إنه لا ينبغي للعنف أن ينتصر في أي مكان.

وأضاف زيلينسكي:" نقف إلى جانب أهل ماجدبورج وكل الألمان في هذا اليوم المظلم، ابقوا أقوياء يا أصدقائي الألمان الأعزاء".

يذكر أن رجلاً اقتحم بسيارته سوقاً لعيد الميلاد في ماجدبورج مساء أمس الجمعة، ودهس حشداً من الأشخاص، مما أسفر عن مقتل خمسة منهم على الأقل، وإصابة أكثر من 200 آخرين.