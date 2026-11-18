منذ خسر الحزب الجمهوري الانتخابات النصفية الأخيرة، يتكرر في الأوساط الأوروبية سؤال واحد مفاده؛ ماذا سيفعل دونالد ترامب بعاميه الأخيرين في البيت الأبيض؟ والتوقع السائد أنه سيتجه إلى السياسة الخارجية، كما فعل رؤساء كثر قبله حين اصطدمت أجنداتهم الداخلية بكونغرس معارض. ويخشى صناع القرار في أوروبا أن تدفع أوكرانيا ثمن هذا التحول. غير أن المخاوف مبالغ فيها، بحسب مجلة «ناشونال إنترست» الأمريكية، فالصوت الأكثر حسماً في هذه الحرب، في تقديرهما، سيُدلى به في فرنسا، حيث تتصدر زعيمة اليمين الشعبوي مارين لوبان استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.

حين يجد الرئيس أجندته الداخلية معطلة، يلتفت إلى الساحة الدولية، حيث تمنحه السلطة التنفيذية هامشاً واسعاً للتفاوض وإبرام الاتفاقات وتوجيه العمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس. ومن الأمثلة التي يسوقها التقرير أن رونالد ريغان وقّع معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع الاتحاد السوفييتي بعد أن خسر مجلس الشيوخ في نوفمبر 1986. وأطلق بيل كلينتون في 1999، وهو يواجه كونغرساً جمهورياً وتداعيات محاولة عزله، حملة قصف على صربيا استمرت عشرة أسابيع حتى انسحبت من كوسوفو. وبعد أن خسر باراك أوباما مجلس الشيوخ عام 2014، حسّن العلاقات مع كوبا، ووقّع اتفاق باريس للمناخ، وتفاوض على الاتفاق النووي مع إيران. والخلاصة أن الكونغرس المعارض قد يُحرج الرئيس في السياسة الخارجية، لكنه لا يستطيع كبحه.

ومن هنا يأتي القلق الأوروبي، إذ يخشى الأوروبيون أن يستغل الكرملين هذه المرحلة للتعامل مع بيت أبيض متحرر من القيود، وإنهاء الحرب بشروط روسية، وقد تجلى ذلك في محاولة ترامب المثيرة للجدل شراء الديزل من روسيا، وتقييد الإدارة وصول أوكرانيا إلى خدمة «ستارلينك»، وترحيب الرئيس بفكرة قمة «يالطا» جديدة تجمعه ببوتين وشي جينبينغ.

ترامب يستطيع أن يوقف مساعدة أوكرانيا، لكنه لا يستطيع أن يمنح الكرملين النتيجة التي يريدها، والمفارقة أنه صنع هذا الوضع بنفسه. فالمحافظون الشعبويون طالما قالوا إن أوكرانيا مسؤولية أوروبية، وحين سحب ترامب المساعدات الأمريكية في بداية ولايته الثانية، تحققت مقولتهم. فقد صارت العواصم الأوروبية المصدر الأول لدعم كييف، وتقلصت قدرة الرئيس الأمريكي على الضغط عليها أو التنازل نيابة عنها. وانتقلت الأدوات المالية والعملياتية والمؤسسية اللازمة لاستمرار الحرب إلى العواصم الأوروبية وآليات الحكم المعقدة في الاتحاد الأوروبي.

المجال المحفوظ

وفي هذه المعادلة الجديدة، تحتل فرنسا موقعاً لا يملكه غيرها. فهي ركن مؤسس في الاتحاد الأوروبي، وقوته النووية الوحيدة، وعضو دائم في مجلس الأمن. ويمنح دستور الجمهورية الخامسة رئيسها سلطة شبه مطلقة على السياسة الخارجية والدفاعية، تُعرف بـ«المجال المحفوظ»، بمعزل عن توافقات البرلمان. وفيما الرئيس الأمريكي مقيد بسلطة الكونغرس على الإنفاق، والمستشار الألماني مقيد بحسابات الائتلاف الحاكم. يمسك ساكن الإليزيه بكل الخيوط؛ قيادة القوات المسلحة، والمشتريات الدفاعية، ومقعد فرنسا في المجلس الأوروبي.

وتكشف الأرقام حجم ما يتوقف على هذه السلطة، فوفق التقرير، التزمت فرنسا منذ 2022 بأكثر من 27 مليار يورو، أي نحو 29.8 مليار دولار، من المساعدات العسكرية والمالية لكييف، لتأتي بعد الولايات المتحدة وألمانيا. وتسرّع باريس تسليم صواريخ «أستر» الاعتراضية، ودرّبت عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية، وتسعى إلى اتفاقات لتزويد أوكرانيا بالجيل الجديد من منظومات الدفاع الجوي «سامب-تي» وما يصل إلى 100 مقاتلة «رافال». وفي سبتمبر الماضي، منحت أوكرانيا تراخيص لإنتاج أسلحة فرنسية، منها صواريخ الدفاع الجوي «أستر 30»، والقنابل الموجهة «هامر»، وصواريخ «سكالب» بعيدة المدى.

مرحلة انتقالية

يعزو التقرير هذا الدور الفرنسي إلى دعم إيمانويل ماكرون الثابت لأوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير 2022. ويتوقعان أن تقف لوبان على الطرف النقيض. فقد عرضت سياستها تجاه أوكرانيا عبر تسلسل يبدأ بمرحلة انتقالية من ستة أشهر يستمر فيها التمويل القائم، ثم إنهاء المساعدات المالية المباشرة، واستخدام موجّه لحق النقض الفرنسي في المجلس الأوروبي. ودعت مؤخراً إلى مفاوضات سلام مع روسيا لإنهاء الحرب. وإذا كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مصدر احتكاك مع بروكسل في ملف تمويل أوكرانيا، فإن خصوم لوبان يحذرون من أن فوزها قد يفتح شرخاً في المشروع كله، في أكثر لحظات الحرب حرجاً.

ورغم أن من التبسيط وصف لوبان بأنها أداة روسية، فإن الكرملين يرى فوزها المحتمل بعين الرضا، ويعمل بهدوء على تسهيله. ويضع التقرير ذلك في سياق ما تحذّر منه أجهزة الاستخبارات الغربية منذ عامين بشأن «الحرب الهجينة» الروسية في أوروبا، من عمليات تخريب استهدفت مراكز لوجستية في بولندا، إلى مسيّرات حلّقت فوق ميادين تدريب ألمانية، وهجمات إلكترونية على شبكات الكهرباء في القارة.

تلتقي هذه القراءة مع ما ذهبت إليه مجلة «الإيكونوميست» في إصدارها «العالم المقبل 2027». فقد وضعت المجلة الانتخابات الفرنسية بين أبرز ما ينتظر العالم في العام المقبل، ورأت أن فوز لوبان سيعطّل المحرك الفرنسي الألماني الذي يقود الاتحاد الأوروبي. فإذا صحّ ذلك، فإن أوكرانيا، التي اعتادت أن تنتظر قرارها من واشنطن، ستنتظره هذه المرة من باريس، في أبريل.