Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
العالم

زيلينسكي يراهن على نتائج انتخابات الكونغرس لتعزيز الدعم الأميركي لأوكرانيا

وكالات's profile picture
وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل أن يؤدي فوز الديموقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأميركي إلى تعزيز دعم الولايات المتحدة لكييف، ودفع فرص إنهاء الحرب مع روسيا إلى الأمام.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع محطة "زد دي إف" الألمانية بُثت في وقت متأخر الأربعاء "هناك أمل الآن مع وجود هذا التوازن في السلطة، وأننا سنحصل على دعم أكبر"، مشيرا إلى أن إقرار الكونغرس الأميركي مزيدا من الدعم المالي أو العسكري لأوكرانيا من شأنه أن "يؤثر" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد يؤدي إلى "مفاوضات محتملة وسلام محتمل".