زيلينسكي: لم أكن أعلم بإعلان ترامب عن هدنة الطاقة مع روسيا

قال الرئيس ‌الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي في مقابلة مع موقع أكسيوس إنه لم يكن على علم "بوقف ⁠إطلاق نار في قطاع الطاقة" بين أوكرانيا وروسيا ‌أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ‌وقت سابق اليوم الأحد.

لكنه ‌أكد أن كييف ‌ستقبل به ‌إذا وافقت موسكو عليه.

ونقل ​أكسيوس ‌عن ​زيلينسكي قوله "إعلان ⁠وقف إطلاق النار كان خبرا بالنسبة ​لي. ⁠لكن إذا ⁠وافق الروس على وقف لإطلاق ⁠النار في قطاع الطاقة، فستوافق أوكرانيا. وإذا كان الرئيس ترامب قد تفاوض ‌بشأنه مع بوتين، فالرجاء إبلاغنا بموعد ​البدء فيه - نحن مستعدون وسنقبل به."





