ترامب يكتب شهادة وفاة التحالف مع زيلينسكي

تحليل





تواجه العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أزمة حادة وغير مسبوقة تضع التحالف الأمريكي الأوكراني في مهب الريح حيث وصلت إلى حد المطالبة العلنية بتغيير القيادة الأوكرانية وانهيار التقارب بين الطرفين

والدعوة الى اختيار رئيس جديد لأوكرانيا،سيما في ظل التفاهم المعلن مع روسيا حول اتفاق الديزل وحديث ايضا عن وساطة روسية لاعادة المفاوضات بين أمريكا وإيران، وربطها بتنازلات اوكرانية.

اتهم ترامب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعدم بذل جهود كافية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا، ومطالباً كييف بوقف الهجمات التي تستهدف منشآت النفط الروسية، في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين واشنطن وأوكرانيا بشأن مستقبل الدعم الأمريكي والعقوبات المفروضة على موسكو.

صفقة الديزل

جاء هذا التصعيد الناري إثر اندلاع أزمة دبلوماسية حادة بين واشنطن وكييف بسبب صفقة الديزل المفاجئة التي أبرمها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويؤكد محللون أن تصريحات الرئيس الأمريكي بضرورة تنحي زيلينسكي هي رسالة ترامبية واضحة للحلفاء قبل الخصوم بأنّ المصلحة مع روسيا تستدعي تعديل النهج لذا يمكن التخلّي عن رئيس اوكرانيا بسهولة عندما تقلّ فائدتهم.ولم تكن تصريحات ترامب حول زيلينسكي هجومًا معزولًا، فلسنوات، كان ترامب ينظر إلى الرئيس الأوكراني بريبة، كان ترامب وصف الرئيس الأوكراني بأنه «دكتاتور»، مشككاً بذلك في شرعيته الديموقراطية، وفي فبراير 2025 شهد البيت الأبيض توتراً بينه وبين نظيره الأوكراني أمام وسائل الإعلام، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض بعد المشادة مع ترامب وإلغاء المؤتمر الصحفي المشترك بيني المحصلة، وبعدها اتهم ترامب الرئيس الاوكراني بعدم قراءة بنود اتفاقية السلام مع روسيا.

رسالة ضغط

ولا شك ان تصريحات ترامب تحمل رسالة ضغط على كييف من أجل تسريع وتيرة المفاوضات المتعلقة بمصير أوكرانيا. حيث يريد توقيع صفقة المعادن التي ستمنح الولايات المتحدة حصة في الموارد المعدنية في أوكرانيا، لكنه يريد أيضاً أن يرى تغييراً في موقف زيلينسكي تجاه محادثات السلام ، وطالبه بالتوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية،

وتأتي هذه التطورات بعد المكالمة الهاتفية التي اجرها ترامب مع بوتين امس والتي وصفت بالمهمة حول الوضع في اوكرانيا، وتأتي يوما بعد استضافة مدينة ميامي الأمريكية، محادثات بين مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أوكرانيين، لبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا، وسط مساع لإشراك أطراف أوروبية في الجهود الدبلوماسية. وناقش المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيناقشان مع الوفد الأوكراني أفكارا جديدة، جرى تطويرها خلال اتصالات أجراها المفاوضون الأمريكيون مع موسكو وكييف الشهر الماضي.

ويبدوا ان الإدارة الأمريكية في تناغم واضح مع بوتين تهدد لتحقيق انفرجات في ملفات مهمة على حساب كييف وتهدد أوكرانيا بالتخلي عن بعض المطالب، لتسهيل الجلوس على طاولة مفاوضات مع روبسيا لإنهاء الحرب، في أحدث مسعى للتوصل إلى تسوية، وسط تصاعد الهجمات الجوية الدامية على جانبي الحدود ، فهل هل ستكون أوكرانيا البلد الذي سيتم التضحية بمصالحه من اجل تحقيق ترامب صفقة مع بوتين؟