محطة زابوريجيا: قصف أوكراني أضر بمعدات الإمداد الخارجي

ذكرت إدارة محطة زابوريجيا ‌للطاقة ​النووية في جنوب شرق أوكرانيا اليوم السبت أن القصف الأوكراني خلال الأسابيع القليلة ⁠الماضية تسبب في أضرار بمعدات الإمداد الخارجي بالطاقة في المحطة ‌وأن توفير الكهرباء يتم حاليا من مصادر طارئة.

وأوضحت ‌الإدارة في بيان أن ‌الوضع تحت السيطرة ‌ويخضع لمراقبة موظفي ‌المحطة.

ولا تنتج المحطة، التي ​تعد الأكبر ‌في ​أوروبا وتضم ⁠ستة مفاعلات، أي كهرباء لكنها تحتاج إلى ​طاقة ⁠يتم تزويدها ⁠بها عبر خطين خارجيين للحفاظ على ⁠برودة الوقود النووي.

وسيطرت روسيا على المحطة خلال أسابيع الحرب الأولى في 2022، ومنذ ذلك ‌الحين تتبادل موسكو وكييف بانتظام ​الاتهامات بشن عمليات عسكرية تهدد السلامة النووية.