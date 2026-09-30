أوكرانيا.. الإنذارات من ضربات روسيا تكبد الاقتصاد 45 مليون دولار بالساعة

كشف وزير الاقتصاد الأوكراني ألكسندر كرافتشينكو أن الإنذارات من الضربات الروسية وتعطّل العمل الاقتصادي خلالها بواقع 10 ساعات يوميا، يكبد بلاده 45 مليون دولار في الساعة.

ولتخفيف الخسائر، أدخلت الحكومة نظام إنذار من مستويين: الأحمر للصواريخ ويفرض اللجوء إلى الملاجئ، والأصفر للطائرات المسيرة ويسمح لمعظم الشركات بالبقاء مفتوحة، حيث يستمر أكثر من نصف الشركات في العمل خلال الإنذارات الصفراء وفق الجارديان.

وأشار إلى أن الإنذار الأصفر لا يضمن السلامة، إذ قُتل شخصان في الأكاديمية الوطنية للعلوم وسط كييف أثناء إنذار أصفر مؤخرا من ضربة طائرة مسيرة روسية.

وقال إن الهجمات الروسية تسببت هذا العام وحده بأضرار تقدر بنحو 10 مليارات دولار في الأصول الثابتة، واستهدفت مصانع الصلب والمستودعات والبنية اللوجستية ومراكز البيانات، كما فرضت روسيا حصاراً فعلياً على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.

وأضاف أن الحكومة أكثر استعداداً لشتاء قد يكون الأقسى، وسط ضغط متوقع على الطاقة والبنية التحتية والشركات.