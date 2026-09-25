أمريكا تقترح الإمارات لعقد اجتماع ثلاثي مع أوكرانيا وروسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ​اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة اقترحت استضافة ‌الإمارات اجتماعاً ​ثلاثياً مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أربع سنوات ونصف السنة.

وأضاف زيلينسكي للصحفيين عبر تطبيق واتساب: "اقترح الجانب الأمريكي... عقد اجتماع ثلاثي على مستوى ⁠الخبراء".

وتابع: "ننتظر من الولايات المتحدة مقترحا بشأن الموعد، واقترحت الولايات المتحدة الإمارات موقعا محتملا".

وأجرى زيلينسكي محادثات هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقشا سبل إنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير 2022.

وذكر زيلينسكي أنه بعد محادثاته مع ترامب، ‌التقى المفاوضون الأوكرانيون بنظرائهم ‌الأمريكيين لمناقشة تفاصيل محددة.

وقال زيلينسكي "سنطلع الجانب الأوروبي على هذه التفاصيل ونناقشها ​معه، وسيتحدث ‌الأمريكيون مع ​الروس، وسنعود بعد 10 أيام إما ⁠برؤية جديدة أو بنتيجة".

وأشار الكرملين اليوم الجمعة إلى أن اجتماعا ثلاثيا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة ​ربما ⁠يُعقد قريبا.

وقال ⁠زيلينسكي إنه طلب من ترامب طرح مسألة حرب أوكرانيا خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين ⁠بينغ، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.

وأضاف زيلينسكي أنه لا يزال بانتظار رد من الجانب الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى خفض حدة القتال قبل حلول فصل الشتاء.