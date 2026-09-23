زيلينسكي: روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجدداً على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ​إن روسيا تعتزم شن هجوم كبير ‌مجدداً ​على بلاده، وذلك في تصريحات نُشرت أمس الثلاثاء.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام، متحدثاً عن اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام على هامش اجتماعات الجمعية ⁠العامة للأمم المتحدة، أن أوكرانيا على تواصل مستمر مع حلفائها للحصول على أنظمة جديدة للدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي: "توجد معلومات مخابراتية الآن ‌تفيد بأن روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا".

وأضاف أنه لا يمكن ‌بأي حال من الأحوال الحديث ‌عن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا "في وقت ‌يعيش فيه الأوكرانيون ‌يومياً تحت تهديد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة".

وتشن القوات الروسية ​منذ فترة ‌طويلة هجمات ​ليلية واسعة النطاق باستخدام ⁠طائرات مسيّرة وصواريخ، لكنها غيّرت أساليبها خلال الأسابيع الماضية، عبر إطلاق وابل متواصل من ​الهجمات ⁠على ⁠مدار اليوم.

كما نشرت موسكو خلال الأشهر الماضية طائرات مسيرة تعمل بمحركات نفاثة، ويمكنها التحليق على ⁠ارتفاعات أعلى وتفادي الدفاعات الجوية، ما أدى إلى تعطيل أعمال تجارية وخدمات حكومية والحياة اليومية على نطاق أكبر بكثير مقارنة بالسابق، وذلك خلال الحرب المستمرة منذ أربعة ‌أعوام ونصف العام.

وخلال وجوده في نيويورك، ناقش زيلينسكي مع ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، بما في ذلك احتمال التوصل إلى اتفاق ثنائي لوقف إطلاق النار يشمل ​أهدافا مرتبطة بالطاقة.