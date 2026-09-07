حين تتحرك الدبلوماسية.. تفاؤل أمريكي بشأن سلام أوكرانيا

أجرينا نقاشاً مثمراً للغاية، جوهرياً ومهماً، ونحن متفائلون جداً ونتطلع إلى مواصلة هذا النقاش طالما لزم الأمر.
مشيراً إلى أن النقاش تناول قضايا بالغة الأهمية على طاولة المفاوضات، وفي أجواء غير رسمية حول مائدة الطعام.
وقال إن المبعوثين الأمريكيين، اللذين وصلا بتوجيه من ترامب، طرحا عدداً من الأفكار بشأن الحلول المحتملة للأزمة الأوكرانية، من دون الكشف عن مضمونها.
وأعرب بوتين خلال الاجتماع عن تقديره لقناة المفاوضات غير المباشرة ودور المبعوثين، ونقل تمنياته إلى ترامب وشكره على جهوده لإنهاء الحرب، ورغبته في الوصول سريعاً إلى نتائج مقبولة من الجانبين.
فيما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداد بلاده للامتناع عن مهاجمة موسكو حتى الاثنين.
وأكد زيلينسكي استعداد كييف لإجراء نقاش بنّاء مع المبعوثين، مشدداً على أن بلاده تريد نهاية سريعة للحرب، لكنها تطالب بسلام عادل ومستدام، وضمانات أمنية، وقال إن المقترحات الأوكرانية جاهزة.
لكن المسافة بين موسكو وكييف لا تزال كبيرة، فبوتين أكد للمبعوثين أن قواته تحقق «تقدماً حقيقياً»، وأنه واثق من بلوغ أهداف بلاده، متمسكاً بمعالجة ما تسميه موسكو «الأسباب الجذرية» للصراع.
ولا يزال موقفه المعلن قائماً على مطالبة أوكرانيا بالتنازل عن كامل أراضي المناطق الـ 4 التي تطالب بها روسيا، والتخلي عن مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وفي المقابل، ترفض كييف التخلي عن الأراضي التي لا تزال تدافع عنها.
عن وقوع إصابات في المدينة الواقعة على خط المواجهة.وذكرت السلطات المحلية، أن طائرات روسية مسيّرة قصفت معبراً حدودياً في منطقة الحدود الأوكرانية مع رومانيا، ما أجبر السلطات على إغلاقه.