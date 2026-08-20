أوكرانيا.. انقطاع إمدادات الكهرباء عن محطة نووية تسيطر عليها روسيا

ذكرت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة ‌النووية ​في أوكرانيا، والتي تسيطر عليها روسيا، اليوم الخميس، أن المحطة تحولت إلى استخدام مولدات الكهرباء العاملة بالديزل ⁠والمخصصة للطوارئ بعد أن تسبب تلف خط كهرباء عالي الجهد في انقطاع ‌الإمدادات الخارجية عن المنشأة.

وقالت الإدارة التي عينتها ‌موسكو "يراقب موظفو المحطة معايير تشغيل المعدات. ‌ويجري اتخاذ جميع ‌التدابير اللازمة للحفاظ ‌على سلامة وحدات توليد الطاقة بشكل ​كامل"، مضيفة ‌أن ​مستويات الإشعاع طبيعية.

ولا تنتج ⁠المحطة، التي تعد الأكبر في أوروبا وتضم ​ستة ⁠مفاعلات، أي ⁠كهرباء لكنها تحتاج إلى إمدادات الطاقة من خلال ⁠خطين خارجيين للحفاظ على برودة الوقود النووي.