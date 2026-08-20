مسؤول أوكراني: هجمات روسية تقتل 8 وتصيب العشرات في كييف

قالت ‌السلطات ​الأوكرانية عبر تطبيق تيليجرام إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت ثمانية أشخاص على الأقل وأصابت 33 آخرين في ⁠كييف في وقت مبكر من اليوم الخميس، وألحقت أيضاً أضراراً بمبان وتسببت في ‌انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة الأوكرانية.

وقال رئيس ‌بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن ‌أشخاصا حوصروا داخل مبنى سكني، ‌وحرائق اندلعت ‌في عدة مواقع، كما تعرضت منشآت ​غير سكنية ومستودعات ‌ومستشفى ​للأطفال للقصف.

وأفاد شاهد ⁠من رويترز بسماع أكثر من 12 انفجاراً.

وتتبادل روسيا ​وأوكرانيا ⁠الهجمات ⁠بشكل شبه يومي منذ فبراير ⁠2022، وفشلت حتى الآن الجهود الدبلوماسية التي تشارك فيها الولايات المتحدة وأوروبا في التوصل إلى وقف إطلاق ‌نار دائم.

وقال جيش بولندا، العضو في حلف ​شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وجارة أوكرانيا، إنه بدأ عمليات جوية دفاعية لحماية المجال ​الجوي للبلاد.





