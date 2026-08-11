خمسة قتلى في غارات روسية على زابوريجيا وحرائق في كييف

قال ​مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية ‌شنت هجمات ​أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 20 آخرين في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا في وقت ⁠مبكر اليوم الثلاثاء، واستهدفت أيضاً العاصمة كييف، ما تسبب في اندلاع حرائق ‌في المدينة.

وقال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا إن ‌القوات الروسية أطلقت صواريخ وقنابل جوية ‌على المدينة. ونشر صوراً ‌تظهر أبنية ‌وسيارات مشتعلة.

ودوت صفارات الإنذار من الغارات ​الجوية في ‌كل ​من زابوريجيا وكييف، حيث ⁠قالت الإدارة العسكرية إن النيران اندلعت في مستودعات ​بأحد الأحياء ⁠وسط ⁠العاصمة. وأفادت تقارير بإصابة شخص.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس ⁠بلدية كييف إن طواقم طبية أرسلت إلى حي بوسط المدينة. وألغي إنذار الغارات الجوية في كييف بعد 40 ‌دقيقة، ثم صدر مجدداً بعد منتصف الليل ​بفترة طويلة.

وأفاد شهود في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في المدينة.





