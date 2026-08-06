16 ألف جندي أجنبي في الجيش الأوكراني..منهم 40% من قارة واحدة

قال مسؤول عسكري أوكراني اليوم الخميس، إن نحو 16 ألف متطوع أجنبي من 72 دولة يخدمون في القوات المسلحة الأوكرانية

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الأوكرانية عن أمينة المظالم العسكرية أولها ريشتيلوفا أن نحو 40 % من المقاتلين الأجانب جاءوا من دول أمريكا اللاتينية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عدد القوات المسلحة يبلغ نحو 880 ألف جندي.

وفي يونيو، أعلن وزير الدفاع آنذاك ميخايلو فيدوروف عن خطط لزيادة نسبة المجندين الأجانب في وحدات الهجوم والمشاة لتصل إلى 50 %.

وتسعى كييف لجذب المجندين من مختلف أنحاء العالم بعرض راتب شهري متوسط يعادل نحو 6700 دولار.

أنشأت أوكرانيا الفيلق الدولي بعد فترة قصيرة من الغزو الشامل الذي شنته روسيا ضدها في 2022 لتجنيد المتطوعين الأجانب. كما يخدم المقاتلون الأجانب في الجانب الروسي