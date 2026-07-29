زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت، في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها.

وصرح زيلينسكي، يوم الثلاثاء، في مقابلة مع مقدم شبكة فوكس نيوز شون هانيتي: "عقدنا اليوم اجتماعاً جيداً جداً مع الرئيس ترامب. وقد وافق على منحنا التراخيص".

وتعد منظومات باتريوت الوسيلة الدفاعية الفعالة الوحيدة التي تمتلكها أوكرانيا للتصدي للصواريخ الباليستية الروسية.

وقال زيلينسكي في وقت سابق من هذا العام إن بلاده تعاني نقصاً حاداً في الصواريخ الاعتراضية، في وقت أدت الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران إلى زيادة الضغط على الإمدادات العالمية منها.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، كان زيلينسكي قد اتخذ نبرة أكثر حذراً بعد لقائه ترامب في البيت الأبيض. وقال في منشور على منصة إكس إنهما ناقشا تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية.

وكتب: "ناقشتُ مع الرئيس تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية وعدة أفكار أخرى يمكن أن تساعد".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ترامب إن كييف ستحصل على إذن لإنتاج صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي باتريوت" في أوكرانيا.

وقال ترامب بعد لقائه زيلينسكي على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة: "أعتقد أننا سنبرم هذه الصفقة. سنمنحكم ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت".

واستمر اجتماع الثلاثاء، الذي عُقد خلف أبواب مغلقة، نحو ساعة، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية. وقال ترامب على منصته تروث سوشيال إن الاجتماع سار "بشكل جيد جداً"، فيما وصفه زيلينسكي أيضا بأنه "جيد جداً" خلال مقابلة فوكس نيوز.