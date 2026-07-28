أوكرانيا: مقتل وإصابة 1560 عسكرياً روسياً خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و442 ألفاً و140 فرداً، من بينهم 1560 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12226 دبابة، و25038 مركبة قتالية مدرعة، و46902 نظام مدفعية، و1970 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1519 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 439 طائرة حربية، و354 مروحية، و431310 طائرات مسيرة، و4950 صاروخ كروز، و34 سفينة حربية، وغواصتين، و126850 من المركبات وخزانات الوقود، و4476 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.





