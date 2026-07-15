فون دير لاين تعلن عن شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء عن شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، للإنتاج المشترك للطائرات المسيرة، والتي تهدف إلى الجمع بين خبرة أوكرانيا في ساحة المعركة والقدرة التكنولوجية لأوروبا.

وفي حديثها في ساحة القديس ميخائيل خلال زيارتها إلى كييف، قالت فون دير لاين إن معرفة أوكرانيا بأنظمة الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة "فريدة من نوعها حقا" وأضافت أن أوروبا في الوقت نفسه تمتلك "قدرة تكنولوجية وصناعية هائلة يمكن نشرها ومواقع إنتاج آمنة يمكن أن تساعد في التطور".

ووصلت فون دير لاين إلى كييف اليوم الأربعاء في زيارتها الـ11 إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وكتبت فون دير لاين على موقع التواصل الاجتماعي، إكس بعد وصولها إلى العاصمة الأوكرانية "سوف أعلن عن مبادرات جديدة لدمج صناعاتنا الدفاعية. لذلك يمكننا إنتاج المزيد وبشكل أسرع".

ووصفت الزيارة بأنها تأتي في "لحظة خاصة" قائلة إن أوكرانيا اكتسبت زخما عسكريا قويا و"أن الأمور بدأت تتغير".

وأضافت "سنناقش أيضا الانضمام والاستعدادات لهذا الشتاء".

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدما في مفاوضات الانضمام، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تكمل أوكرانيا العملية قبل العقد المقبل.