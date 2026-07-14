روسيا تشن هجوما صاروخيا باليستيا جديدا على كييف

شنت روسيا هجوما جديدا بصواريخ باليستية خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أعلنته السلطات في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، فيما سُمعت عدة انفجارات في أنحاء وسط المدينة.

وتعد الصواريخ الباليستية من أصعب الصواريخ اعتراضا بسبب سرعتها العالية. وقالت السلطات المحلية إن حرائق اندلعت في منطقتين على الأقل، بعضها نتيجة سقوط حطام الصواريخ.

وجاء الهجوم بعد وقت قصير من إطلاق عدد من أعضاء "تحالف الراغبين"، الذي يضم أكثر من 35 دولة لدعم دفاع أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، مبادرة في باريس لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني.

وتواصل أوكرانيا، بدعم غربي، الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي واسع النطاق منذ أكثر من أربع سنوات.





