أوكرانيا تعلن قصف 21 ناقلة نفط روسية بالطائرات المسيرة

أعلنت القيادة العسكرية في كييف اليوم السبت، أن أوكرانيا استخدمت الطائرات المسيرة للهجوم على 21 ناقلة نفط روسية أخرى في بحر أزوف ليلا.

وقالت هيئة الأركان العامة عبر تطبيق تلجرام إن المسيرات ضربت أيضا أربع قاطرات وسفينتين لنقل البضائع الجافة وجرافة إلى جانب ناقلات النفط. وأضاف المنشور أن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم.

وفي حال تأكد هذا، فسوف يكون أكبر هجوم أوكراني بالمسيرات فيما يتعلق بالعدد في سلسلة من العمليات نفذت مؤخرا ضد السفن الروسية.

وأعلنت روسيا سابقا عن أعداد أقل بكثير فيما يتعلق بأحدث هجوم. وقال الحاكم الإقليمي في روستوف، يوري سليوسار، إن أربع سفن فقط تعرضت للهجوم في البحر في المساء.

وكتب عبر تلجرام "قتل شخص، وهو بحار على متن سفينة دعم". وأضاف أن الأضرار التي وقعت على متن السفن -بما في ذلك على متن ناقلة تحمل مادة الميثانول شديدة الاشتعال- طفيفة ولا يوجد خطر تسرب الشحنة.