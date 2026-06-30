الاتحاد الأوروبي يفعل قرض الـ 90 ملياراً.. أول دفعة عسكرية بـ 3.9 مليار يورو لأوكرانيا

تلقت أوكرانيا أول دفعة من المساعدات العسكرية بقيمة 3.9 مليار يورو (4.4 مليار دولار أمريكي) من قرض الدعم الذي أقره الاتحاد الأوروبي لصالح كييف، بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار يورو.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الدفعة التي صُرفت اليوم الثلاثاء مخصصة لشراء طائرات مسيرة.

وأقر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من العام الجاري، القرض الذي يتضمن 60 مليار يورو للمساعدات العسكرية و30 مليار يورو لدعم الموازنة الأوكرانية خلال عامي 2026 و2027.

ويهدف التمويل إلى تمكين أوكرانيا من مواصلة الدفاع عن نفسها في مواجهة الجيش الروسي، ومنع تعرضها للإفلاس.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان: "ستساعد هذه الاستثمارات أوكرانيا على حماية مواطنيها، والدفاع عن سيادتها، وتعزيز أمن أوروبا".

وأضافت فون دير لاين: "تقف أوروبا بحزم إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر لتحقيق سلام عادل ودائم".

وتلقت أوكرانيا الأسبوع الماضي دفعة أولى بقيمة 3.2 مليار يورو مخصصة لدعم الموازنة العامة.