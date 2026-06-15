زيلينسكي يطالب "مجموعة السبع" بتكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى ضرورة أن يكون هناك رد فعل من جانب مجموعة السبع على الهجمات الروسية المكثفة على بلاده.

وقال زيلينسكي: "من المهم للغاية أن يكون هناك رد من قبل دول مجموعة السبع، التي تعقد قمتها في (منتجع إيفيان بفرنسا)، وأن يكون هذا الرد حاسماً وملموساً، من خلال فرض مزيد من الضغط على المعتدي، وتوفير مزيد من الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية، وخاصة قدراتها المضادة للصواريخ الباليستية". وأضاف: "أتقدم بالشكر لكل من يساعدنا في حماية الأرواح".

وأكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الموارد لاعتراض الصواريخ والتصدي للهجمات الروسية.

وأعلن زيلينسكي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القوات الروسية أطلقت 70 صاروخاً و611 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الليلة الماضية، من بينها أكثر من 60 صاروخاً على العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين في العاصمة حتى الآن.

وأوضح زيلينسكي أن الهجمات استهدفت مواقع حيوية وثقافية، مشيراً إلى أن النيران اندلعت في سقف كاتدرائية "رقاد السيدة العذراء" في دير "بيتشيرسك لافرا" بالعاصمة، وهي كنيسة يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر، واصفاً ذلك بأنه "واحدة من أخطر الجرائم التي ارتكبتها روسيا ضد الثقافة المسيحية". وقد تمكنت فرق الطوارئ من إخماد الحريق.

وفي خاركيف، أفاد زيلينسكي بأن القوات الروسية شنت هجوماً مزدوجاً استهدف عمال الإنقاذ أثناء عملهم في إخماد حريق بمنشأة صناعية، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة تسعة آخرين.

كما طالت الهجمات الروسية محيط محطة للسكك الحديدية وكلية تعليمية وعدة شركات في مدينة دنيبرو، بالإضافة إلى هجمات متفرقة في مناطق كييف ودنيبروبيتروفسك ودونيتسك وزابوريجيا وسومي وميكولايف.

وختم زيلينسكي تصريحاته بالقول: "هكذا تظهر روسيا للعالم اعتزامها الاستمرار في الحرب".