أوكرانيا تحصل على المساعدات من الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن أوكرانيا ستحصل على ضمانات إضافية بقيمة 200 مليون يورو(233 مليون دولار) ومساعدات أخرى بقيمة 115 مليون يورو لضمان حصول شركاتها على تمويل حتى خلال الحرب مع روسيا.

وبموجب ما يسمى إطار الاستثمار لأوكرانيا، سيقدم البنك والاتحاد الأوروبي منحا بقيمة 105 ملايين يورو ومساعدة فنية بقيمة عشرة ملايين يورو، طبقا لما ذكرته المؤسستان على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ريجا.

وتم أيضا إطلاق برنامج آخر لدعم القطاع الخاص في أوكرانيا.نيا.