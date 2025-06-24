قبل قمة لاهاي.. زيلينسكي يحذر حلفاءه في "الأطلسي" من التهديد الروسي



حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، من أنها قد تتعرض لهجوم من روسيا إذا لم تتكبد موسكو الهزيمة في أوكرانيا، ودعا تلك الدول إلى الاستجابة للدعوات الأمريكية للموافقة على هدف إنفاق جديد وضخم للحلف خلال القمة المقررة في لاهاي.

ويهدف الاجتماع الذي ينعقد على مدى يومين إلى إرسال إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حلف الأطلسي متحد وعازم على تعزيز دفاعاته وردع أي هجوم من موسكو رغم انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة للحلف العسكري.

وقال زيلينسكي في فعالية لقطاع الدفاع على هامش القمة "روسيا تعتزم شن عمليات عسكرية جديدة على أراضي حلف شمال الأطلسي، أي دولكم".

وجاءت هذه التعليقات بعد ساعات من مقتل 11 شخصاً على الأقل في جنوب شرق أوكرانيا بصواريخ روسية.

وأضاف: "لا شك أننا يجب أن نوقف بوتين الآن ولا سيما في أوكرانيا. لكن علينا أن ندرك أن أهدافه تتجاوز أوكرانيا. على الدول الأوروبية زيادة إنفاقها الدفاعي".

إشادة بالتحرك

نشر ترامب بينما كان في طريقه إلى القمة في هولندا لقطة شاشة لرسالة بعثها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته يهنئه فيها على "تحركه الحاسم في إيران".

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب مع زيلينسكي لإجراء محادثات خلال القمة.

وذكر زيلينسكي أنه يريد مناقشة شراء كميات كبيرة من الأسلحة ومنها أنظمة الدفاع الصاروخي (باتريوت)، إضافة إلى فرض عقوبات على موسكو وغير ذلك من سبل الضغط.

وأكد روته ضرورة تعاون الدول الأعضاء في الحلف في قطاع الدفاع.

وقال: "التفوق العسكري لحلف شمال الأطلسي يواجه اليوم تحديا شرسا من روسيا التي تُعيد تسليح نفسها سريعا بدعم من التكنولوجيا الصينية والأسلحة الإيرانية والكورية الشمالية".

وتابع: "أوروبا وأمريكا الشمالية وحدهما قادرتان على مواجهة تحدي إعادة التسلح".

واتهم الكرملين الحلف بالسعي لتعزيز قدراته العسكرية بشكل جامح، مع تصوير روسيا بأنها "شيطان"، حتى يبرر الزيادة الكبيرة في إنفاقه الدفاعي.

ومن المتوقع أن يكون البيان الختامي للقمة قصيرا أيضا ويركز على الاستجابة لدعوة ترامب لإنفاق خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي قفزة كبيرة من الهدف الحالي البالغ اثنين بالمئة.

ومن المقرر أن يتحقق ذلك من خلال زيادة الاستثمار في الإنفاق العسكري وغيره من أوجه الإنفاق المتعلقة بالأمن.