زيلينسكي: لقائي مع ترامب وماكرون جيد ومثمر

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعه مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في باريس بأنه جيد ومثمر.

وبعد محادثاته مع ترامب وماكرون في قصر الإليزيه، كتب زيلينسكي على منصة إكس: "الرئيس ترامب كعادته حازم، وأنا أشكره على ذلك، كما أوجه شكري أيضًا لإيمانويل على تنظيم هذا الاجتماع المهم."

كما كتب زيلينسكي أيضا على منصة تليغرام: " نحن جميعا نرغب في إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن وبطريقة عادلة، تحدثنا عن شعبنا، وعن الوضع في ساحة القتال، وعن إقرار سلام عادل لأوكرانيا".

وأضاف أنهم اتفقوا على مواصلة التعاون. وقال: "السلام من خلال القوة ممكن".

يذكر أن ترامب موجود حاليًا في فرنسا كضيف، في أول رحلة خارجية له منذ فوزه في الانتخابات في أوائل نوفمبر الماضي. وبناء على دعوة من ماكرون، يعتزم ترامب المشاركة في وقت لاحق في مراسم إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام.

وسيتم تنصيب ترامب رئيسًا في 20 يناير المقبل، ليتولى السلطة خلفا للديمقراطي جو بايدن. وتأتي زيارة ترامب لباريس وسط أزمة سياسية داخلية في فرنسا.

وثمة مخاوف كبيرة في أوكرانيا من أن يقوم ترامب بتخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية بشكل كبير للجمهورية السوفيتية السابقة، مما قد يؤدي إلى إلحاق الهزيمة بكييف. ولا تزال الولايات المتحدة حاليًا هي الداعم الأكبر والمورد الرئيسي للأسلحة لأوكرانيا، كما أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخشى من أن يفرض ترامب تسوية غير متوازنة لوقف إطلاق النار، من شأنها أن تُظهر روسيا في صورة المنتصر الفعلي في هذه الحرب.