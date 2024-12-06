مقتل شخصين وإصابة 8 في هجوم صاروخي روسي على منطقة أوكرانية

قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك أوبلاست الأوكرانية إن هجوماً صاروخياً روسياً تسبب في مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في مدينة كريفي ريه، كما ألحق أضراراً بمبنى إداري. وأضاف الحاكم على تطبيق تيليجرام أن طفلاً يبلغ من العمر ست سنوات من بين الجرحى.





