الأمير هاري يقوم بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

زار الأمير هاري أوكرانيا " لتذكير المواطني في بلادها و المواطنين في أنحاء العالم" بحرب البلاد مع روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ايه ميديا) أن شبكة " اي تي في نيوز" قامت بتصوير هاري لدى وصوله إلى محطة السكة الحديد في كييف صباح اليوم الخميس، قادما على متن قطار من بولندا، حيث قام بتحية الناس على الرصيف.

ونقلت الشبكة عنه القول " من الجيد العودة إلى أوكرانيا".

وقال الدوق إنه أراد "تذكير المواطنين في بلاده والمواطنين في أنحاء العالم بما تواجهه أوكرانيا ودعم المواطنين والشركاء الذين يقومون بعمل استثنائي كل ساعة في كل يوم في ظروف بالغة الصعوبة".

ووصف هاري أوكرانيا بـ " الدولة التي تدافع بشجاعة ونجاح عن الجناح الشرقي لأوروبا" و قال" من المهم ألا نغفل عن أهمية ذلك".