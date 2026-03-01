بــ 19 ألف مسيرة و738 صاروخاً.. هل حسم الجيش الروسي معركة الشتاء؟

أعلن الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الأحد، أن الجيش الروسي أطلق 738 صاروخاً، وأكثر من 14670 قنبلة جوية موجهة، ونحو 19 ألف طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال فصل الشتاء.

وأوضح زيلينسكي أنه خلال الأسبوع الأخير من فبراير الماضي وحده، جرى إطلاق أكثر من 1720 طائرة مسيرة، ونحو 1300 قنبلة جوية موجهة، وأكثر من 100 صاروخ من طرز مختلفة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف زيلينسكي أن الأوكرانيين تمكنوا من اجتياز فصل الشتاء رغم التحديات، مشيراً إلى أن الضربات استهدفت البنية التحتية المدنية الحيوية.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن معظم الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات كانت من طراز "شاهد" الروسية الإيرانية، معتبراً أنها الطائرات ذاتها التي تظهر في مناطق أخرى بالشرق الأوسط.

وأكد زيلينسكي على أهمية الموقف الدولي الحازم من الولايات المتحدة والشركاء الآخرين تجاه هذه العمليات العسكرية وتداعياتها.