بريطانيا تتعهد بتقديم 205 ملايين دولار لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا

أعلن ​وزير الدفاع البريطاني جون ‌هيلي، اليوم ​الأربعاء، أن بريطانيا خصصت 150 مليون جنيه إسترليني (205 ملايين دولار) لمبادرة "قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات ⁠الأولوية" لتزويد كييف بأسلحة أمريكية.

وتأسست المبادرة في الصيف الماضي لضمان تدفق الأسلحة الأمريكية إلى ‌أوكرانيا في وقت توقفت فيه المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة.

وقال هيلي ‌في بيان أرسله عبر ‌البريد الإلكتروني: "يسعدني أن أؤكد ‌أن المملكة ‌المتحدة تلتزم بتقديم 150 مليون جنيه ​إسترليني لمبادرة قائمة ‌المتطلبات ​الأوكرانية ذات الأولوية".

وأضاف: "⁠يجب أن نوفر معاً لأوكرانيا الدفاع الجوي الضروري ​الذي تحتاج إليه ⁠رداً ⁠على هجوم بوتين الوحشي".

وتسمح المبادرة للحلفاء بتمويل شراء ⁠أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية وغيرها من المعدات الحيوية لكييف.

وقال السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر، أمس الثلاثاء، ‌إن الحلفاء قدموا بالفعل أكثر من ​4.5 مليارات دولار من خلال البرنامج.





