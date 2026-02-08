زيلينسكي: قطاع الطاقة الروسي هدف مشروع للهجمات الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن البنية التحتية للطاقة في روسيا هي هدف مشروع للهجمات الأوكرانية لأن قطاع الطاقة هو مصدر تمويل لإنتاج الأسلحة.
وكتب زيلينسكي على إكس "ليس علينا أن نختار بين قصف هدف عسكري أو هدف للطاقة. إنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يبيع هذه الطاقة. يبيع النفط. فهل هو هدف متعلق بالطاقة أم هدف عسكري؟ في الواقع، الأمر سيان".
وأضاف "إما أن نصنع أسلحة ونستهدف أسلحتهم، أو نقصف المصدر الذي تأتي منه الإيرادات ويزيدها أضعافا. هذا المصدر هو قطاع الطاقة... كل هذا هدف مشروع بالنسبة لنا".