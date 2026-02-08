زيلينسكي: قطاع الطاقة الروسي هدف مشروع للهجمات الأوكرانية

قال الرئيس ‌الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن البنية التحتية للطاقة في روسيا هي هدف مشروع ⁠للهجمات الأوكرانية لأن قطاع الطاقة هو مصدر تمويل لإنتاج ⁠الأسلحة.

وكتب زيلينسكي على إكس "ليس علينا أن نختار بين قصف ​هدف عسكري أو ​هدف للطاقة. ​إنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) ‌يبيع ‌هذه الطاقة. ⁠يبيع النفط. فهل هو هدف متعلق بالطاقة أم ​هدف ​عسكري؟ في الواقع، الأمر سيان".

وأضاف "إما أن نصنع ‍أسلحة ونستهدف أسلحتهم، أو نقصف المصدر الذي تأتي منه الإيرادات ويزيدها أضعافا. هذا ‍المصدر هو قطاع الطاقة... كل هذا هدف مشروع بالنسبة لنا".