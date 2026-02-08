زيلينسكي: الضربات الروسية تقلص إنتاج محطات الطاقة النووية الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، إن محطات الطاقة النووية في أوكرانيا تنتج كميات أقل من الكهرباء عقب ضربات صاروخية روسية مكثفة استهدفت محطات فرعية وخطوط نقل عالية الجهد.

وأضاف زيلينسكي في رسالته المصورة المسائية: "توقف أحد المفاعلات تلقائيا عن العمل. هذا مستوى من الهجوم لا يجرؤ أي إرهابي في العالم على تنفيذه"، على حد تعبيره.

وطالب زيلينسكي، حرصا على الأمن الإقليمي، بأن تشعر روسيا بغضب "العالم بأسره" إزاء هذه الهجمات.

وشن الجيش الروسي، في وقت مبكر من صباح يوم السبت، هجمات على منشآت الطاقة في مختلف أنحاء أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة قتالية وصواريخ.

وقالت السلطات إن الأهداف شملت محطة فرعية رئيسية في منطقة لفيف، إضافة إلى محطات طاقة حرارية في الأجزاء الغربية من البلاد.

وأدت الضربات إلى تفاقم معاناة البلاد التي أنهكتها الحرب، وزادت من انقطاعات الكهرباء والمياه والتدفئة في ظل طقس متجمد.

وفي كييف، تفاقم الوضع مرة أخرى بعد هجمات الصباح، وقالت شركة توريد الكهرباء "دي تي إي كيه" مساء على تليجرام إن جزءا كبيرا من سكان العاصمة لا يحصلون إلا على ساعتين من الكهرباء يوميا. وأضافت الشركة أن هجمات روسيا تعني أن أوكرانيا فقدت جزءا كبيرا من طاقتها الكهربائية المتاحة.

وفي منطقة إيفانو فرانكيفسك غرب أوكرانيا، توقفت محطة بورشتين للطاقة الحرارية، وهي منشأة تابعة لشركة "دي تي إي كيه" وحيوية للمنطقة، عن العمل تماماً بعد أن استهدفتها روسيا بصواريخ كاليبر وطائرات مسيرة قتالية.

وقال فاسيل أندرييشين، رئيس بلدية المدينة التي تقع فيها المحطة، في منشور على فيسبوك: "ليس لدينا حالياً تدفئة ولا مياه ساخنة ولا مياه".

وذكر أن الوضع في محطة الطاقة "صعب للغاية" ويجب التحقيق فيه أولا. ومع ذلك، قال إن إمدادات المياه والتدفئة المركزية ستتم استعادتها في غضون 48 ساعة.

وفي المنطقة، اضطر مرفق الخدمة المحلي إلى قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة بعد تعطل المحطة، مما ترك العديد من المشتركين مع حوالي أربع إلى خمس ساعات من الكهرباء يومياً، كما انقطعت إمدادات المياه أيضاً.

وتعد محطة بورشتين للطاقة الحرارية واحدة من أكبر المحطات في أوكرانيا، حيث تضم 12 وحدة وبقدرة إجمالية تبلغ حوالي 2400 ميجاوات.