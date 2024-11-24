الكرملين: إدارة بايدن تنتقم من ترامب عبر التصعيد في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن تحاول الانتقام من الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب عبر قراراتها التصعيدية بشأن أوكرانيا، وذلك بسبب هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحافي بافل زاروبين، ردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن يحاول بقراراته بشأن أوكرانيا أن ينتقم لهزيمة الديمقراطيين في الانتخابات: "بطريقة أو بأخرى. نعم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف إن الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن تحاول تصعيد الوضع في أوكرانيا لدرجة تجعل الطرق السلمية محكوم عليها بالفشل، مشيرا إلى أن موسكو بحاجة لفهم ما إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيستمر في سياسات الإدارة الأمريكية الحالية تجاه أوكرانيا أم سيغير هذا النهج.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيستمر في سياسة إدارة بايدن بشأن أوكرانيا، "لا يزال يتعين علينا أن نفهم ما إذا كان ترامب سيواصل هذا النهج، أو ما إذا كان سيغيره. نحن لا نعلم".