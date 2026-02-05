زيلينسكي: 55 ألف جندي أوكراني قُتلوا منذ بداية الحرب

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن 55 ألف جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الحرب قبل ما يقارب أربع سنوات، بما في ذلك الجنود المحترفون والمكلفون بالخدمة الإلزامية.

وأضاف أن عددا كبيرا منهم ما زالوا في عداد المفقودين، وذلك خلال مقابلة مع القناة الفرنسية "فرانس 2" نشرت يوم الأربعاء.

ونادرا ما تكشف كييف وموسكو عن أعداد خسائرهما الخاصة، بينما تعلن كل منهما عن خسائر الطرف الآخر. ويقول المحللون إن كلا الجانبين من المرجح أن يقلل من تعداد قتلاه.

وقبل عام، كان زيلينسكي قد قدر عدد القتلى بأكثر من 45 ألفا و390 ألف جريح منذ بداية الحرب في مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورجان. وبحسب آخر أرقامه، فإن نحو 9 آلاف جندي أوكراني قتلوا خلال العام الماضي.

ومنذ عام 2025، تسلمت أوكرانيا جثث أكثر من 16 ألفا و500 جندي من روسيا عبر تبادلات رسمية.

وتشير تقديرات مستقلة إلى أن الحصيلة أعلى بكثير.

فقد قدر تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن في يناير عدد خسائر أوكرانيا بين 500 ألف و600 ألف جندي، بينهم 100 ألف إلى 140 ألف قتيل، بينما بلغت خسائر روسيا نحو 2ر1 مليون جندي، بينهم 325 ألف قتيل.

ويؤكد مركز الدراسات الاستراتيجية أن أرقامه مستندة إلى معلومات من الجيش ووكالات الاستخبارات وحكومات دول مختلفة.