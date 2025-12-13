استئناف عبور المهاجرين إلى بريطانيا بعد أطول توقف في 7 سنوات

بدأ المهاجرون عبور القنال الإنجليزي، اليوم السبت، بعد أطول توقف في عمليات الوصول بالقوارب الصغيرة للمملكة المتحدة خلال سبع سنوات.

وقبل مطلع الأسبوع، لم يصل أي قارب للساحل الإنجليزي لمدة 28 يوما، بحسب بيانات وزارة الداخلية البريطانية.

وكان آخر تاريخ وصول لمهاجرين إلى المملكة المتحدة بعد إكمال رحلاتهم بالقوارب، 14 نوفمبر، مما يمثل أطول توقف، دون انقطاع، منذ فجوة بلغت 48 يوما، أواخر 2018، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وسوف يتم إصدار بيانات اليوم السبت، في وقت لاحق، بعد ظهور عدد من القوارب الصغيرة في القنال.

وعادة ما يكون ديسمبر أكثر شهر هدوءا لعمليات عبور القنال حيث تكون الرحلة صعبة للغاية بسبب مزيج من درجات الحرارة المنخفضة والرؤية السيئة وقصر النهار والطقس العاصف.

وكان أكبر عدد لعمليات الوصول المهاجرين للساحل الإنجليزي في ذلك الشهر سجل في 2024، بواقع 3254 شخصا.