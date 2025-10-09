6 دقائق من الكارثة.. طائرة ركاب كادت تتحطم في الجو لسبب غير متوقع

تحولت رحلة عادية لشركة رايان إير الإيرلندية إلى لحظات من الرعب عندما اكتشف الطاقم أن الوقود يوشك على النفاد بينما كانت الطائرة تحلق وسط عاصفة عاتية تضرب بريطانيا.

ومع كل محاولة هبوط فاشلة، كانت عقارب الزمن تقترب من الكارثة، حتى أطلق الطيار إشارة الاستغاثة القصوى "7700" معلنا حالة الطوارئ في الجو.

في تلك اللحظات الحرجة، كانت الطائرة — وعلى متنها عشرات الركاب — تطير على آخر قطرات الوقود، في سباق يائس مع الزمن للعثور على مطار يمكنه استقبالها قبل أن تتوقف المحركات في السماء.

وفُتح تحقيق رسمي في بريطانيا بعد حادثة خطيرة كادت تتحول إلى مأساة، حين اقتربت طائرة تابعة لشركة رايان إير من نفاد الوقود أثناء الطيران، ولم يتبقَّ لديها سوى ست دقائق فقط من الوقود قبل هبوطها اضطراريا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل " البريطانية كانت الرحلة متجهة من بيزا الإيطالية إلى مطار بريستويك في غلاسكو يوم 3 أكتوبر، لكن الأحوال الجوية العنيفة الناتجة عن العاصفة "إيمي"، التي حملت رياحا وصلت سرعتها إلى 100 ميل في الساعة، جعلت الطائرة تفشل في الهبوط مرتين في بريستويك، ثم مرة ثالثة في إدنبرة.

وبعد تلك المحاولات، اضطر الطاقم إلى تحويل المسار إلى مطار مانشستر، حيث هبطت الطائرة بسلام — ولكن بـ220 كغم فقط من الوقود في خزانها، وهي كمية تكفي لحوالي 5 إلى 6 دقائق من الطيران فقط.

رمز الطوارئ 7700

أصدر طاقم قمرة القيادة رمز الطوارئ 7700، وهو إشارة استغاثة عامة تدل على وجود خطر داهم يستدعي أولوية فورية للهبوط.

هذا الإجراء أُبلغت به السلطات المختصة فورا، وبدأ تحقيق لتحديد أسباب تأخر قرار الهبوط الاضطراري، وكيف وصلت الرحلة إلى هذا الحد الحرج من الوقود.

رحلة عصيبة للركاب

الركاب عاشوا لحظات رعب، خصوصا بعد سلسلة المحاولات الفاشلة للهبوط وسط العاصفة.

وقال أحد الركاب " كنا ندور في الهواء فوق غلاسكو لوقت طويل، ثم حاولنا الهبوط مرتين وفشلنا. عندما أُخبرنا أننا سنتجه إلى مانشستر، شعرنا بالقلق الشديد. وعندما علمنا بعد الهبوط أننا كنا على وشك نفاد الوقود تمامًا، شعر الجميع بارتياح هائل لأننا على قيد الحياة".

الرحلة التي كان يُفترض أن تستغرق بضع ساعات فقط، انتهت بعد أكثر من 10 ساعات من التأخير، وسط توتر كبير بين الركاب والطاقم.

التحقيقات جارية

شركة رايان إير أكدت أنها أبلغت السلطات المختصة بالحادثة فورا، وأنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق، لكنها رفضت التعليق على التفاصيل طالما أن التحقيق لا يزال مستمرا.

يُذكر أن الاحتياطي الأدنى القانوني للوقود لطائرات بوينغ 737-800 يجب ألا يقل عن 30 دقيقة من وقت الطيران في الظروف الطارئة، ما يعني أن الطائرة كانت أقل من الحد الآمن بشكل خطير.

وبالنسبة للطائرات التوربينية، التي تسافر على ارتفاعات أعلى، ترتفع هذه الكمية إلى 45 دقيقة من الوقود.