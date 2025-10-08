لقطة ساحرة لشهاب أخضر نادر يضيء سماء المملكة المتحدة

تمكن مهندس برمجيات من التقاط صورة مذهلة لأحد أكثر المناظر الطبيعية الخلابة حيث أضاءت السماء فوق مدينة نوتنغهام البريطانية مساء الثلاثاء.

وبحسب صحيفة ميرور فإن المشهد المذهل لخط أخضر متوهج عبر سماء الليل كان بسبب نيزك متقطع، يوصف بأنه نيزك "عشوائي" لا ينتمي إلى زخات نيزكية معروفة ويمكن رصده في أي ليلة صافية، على عكس زخات الشهب المرتبطة بمسار الحطام لمذنب أو كويكب.

شارك مهندس البرمجيات نيكولاس الصورة النادرة عبر حسابه على منصة "إكس" مدوناً: "رأيتُ للتو أول شهاب متقطع في حياتي! في الساعة 19:11 بتوقيت غرينتش، باتجاه الجنوب الشرقي أثناء عبور جسر كليفتون بوليفارد في نوتنغهام، ظهر خط أخضر ساطع يمتد من حوالي 40 درجة فوق الأفق إلى 20 درجة فوقه، واستمر لمدة ثانيتين تقريباً".

يأتي هذا المشهد الرائع في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يُنير قمر الحصاد في أكتوبر سماء المملكة المتحدة خلال أيام.

تظهر الشهب المتفرقة عشوائياً من جميع الاتجاهات، مع أن معدلاتها قد تُظهر تغيرات موسمية وتميل إلى الارتفاع في الخريف وقبل الفجر، تُمثل هذه الشهب أساساً لدراسة الزخات، إذ تُشكل البقايا المتناثرة لتيارات الشهب القديمة أو مصادر أخرى للغبار الكوني، وفقاً لتقرير صحيفة إكسبريس .

إشادة "السوشيال"

أشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالتوقيت المذهل وجودة الصورة وقدرته السريعة على التقاطها في اللحظة المناسبة.

قال الكابتن كواك: "رأيته أيضًا من غرب لندن.. تهانينا على سرعة التصوير.. لقطة ممتازة".

ما الذي يجعل الشهب المتفرقة مختلفة عن الزخات؟

تظهر النيازك المتفرقة بشكل عشوائي في السماء، وتفتقر إلى نقطة "إشعاعية" مركزة مثل تلك التي تمتلكها زخات النيازك، كما أنها ليست مرتبطة بمسار الحطام الذي يتركه مذنب أو كويكب معين، والذي يميز زخات النيازك.

وعلى الرغم من أن النيازك العشوائية والمتفرقة تظهر تقلبات موسمية في مظهرها، مع ملاحظة معدلات مرتفعة أحيانًا خلال أشهر الربيع والخريف.

وتختلف تردداتها طوال الليل، وعادة ما تكون أعظم في الساعات التي تسبق شروق الشمس مباشرة.

ويعتقد أنها تنبع من بقايا متناثرة على نطاق واسع من تيارات النيازك القديمة، والأمطار الصغيرة غير المحددة.