"الوحش" في لندن.. هكذا يواجه ترامب الازدحام المروري !

يتواجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المملكة المتحدة هذا الأسبوع في ثاني زيارة رسمية له كرئيس للولايات المتحدة، حيث يصحبه عشرات الموظفين ومعه معدات أمنية ثقيلة كجزء من عملية حماية ضخمة.

تكلف الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الرئيس ملايين الجنيهات، وتشمل فريقه الخاص من جهاز الخدمة السرية بالإضافة إلى الآلاف من ضباط الشرطة المحلية.

في زيارته الرسمية الأولى في يونيو 2019، تم نشر أكثر من 6000 ضابط من شرطة العاصمة بتكلفة تقديرية بلغت 3.4 مليون جنيه إسترليني.

وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية للرئيس في الأيام الأخيرة عقب حادث إطلاق النار المميت على الناشط المحافظ تشارلي كيرك في جامعة بولاية يوتا.

يقول رونالد كيسلر، وهو مؤلف متخصص في جهاز الخدمة السرية، إن الاستعدادات للزيارة الرسمية تبدأ "قبل أسابيع عديدة" من وصول الرئيس الفعلي، وتشمل مناقشات مع الشرطة المحلية بالإضافة إلى مراقبة أي تهديدات محتملة.

عادة ما يتم تكليف حوالي 60 عميلًا من الخدمة السرية بحماية الرئيس بشكل مباشر، إلى جانب الشرطة المحلية التي تستخدم لإنشاء حواجز، وحجب حركة المرور، وتأمين المجال الجوي.

من المتوقع أن يضم حاشية الرئيس مئات الموظفين وأفراد الدعم.

البيت الأبيض جواً"

وصل ترامب، ومعه زوجته ميلانيا، إلى المملكة المتحدة على متن طائرته المخصصة من طراز بوينغ 747-200B، والمعروفة باسم "سلاح الجو واحد" (إير فورس وان).

"إير فورس وان" ليست طائرة محددة في الواقع، بل تشير إلى واحدة من طائرتين من سلسلة بوينغ 747-200B تم تكييفهما خصيصًا، وتحملان رموز الذيل 28000 و29000.

على الرغم من أنها تبدو مشابهة لطائرة ركاب تجارية من الخارج، إلا أن "سلاح الجو واحد" تصنف على أنها طائرة عسكرية بسبب معداتها الإلكترونية وأنظمتها الدفاعية المتطورة.

لقد صُممت لتحمل أي هجوم جوي عبر تشويش رادار العدو والقدرة على إطلاق قنابل حرارية لتشتيت الصواريخ التي تستهدف الحرارة. كما أنها قادرة على التزود بالوقود في الجو، مما يسمح لها بالتحليق لفترة غير محدودة - وهو أمر حيوي في حالات الطوارئ.

في الداخل، يتمتع الرئيس ورفاقه في السفر بمساحة تبلغ 4000 قدم مربع على ثلاثة مستويات، بما في ذلك جناح واسع للرئيس، ومرفق طبي مع طاولة عمليات، ومناطق مخصصة للصحافة وكبار الشخصيات والأمن والموظفين السريين.

على متن "الوحش"

بمجرد وصوله إلى الأرض، يتنقل الرئيس في سيارة كاديلاك وان - وهي سيارة ليموزين معززة تُلقب باسم "الوحش" (ذا بيست) لأسباب واضحة.

تم نقل نسختين متطابقتين من الليموزين الرئاسي، بالإضافة إلى العديد من سيارات الخدمة السرية الأخرى، إلى المملكة المتحدة على متن طائرات شحن عسكرية قبل وصول ترامب.

بينما يسافر الرئيس في إحدى نسخ "الوحش"، ترافقها النسخة الأخرى كطعم، وتستخدم نفس لوحات ترخيص واشنطن العاصمة - 800-002.

التزم كل من جهاز الخدمة السرية ومصممي السيارة في شركة جنرال موتورز الصمت بشأن المواصفات الدقيقة للسيارة الليموزين، لكننا نعرف بعض ميزاتها الأمنية.

لديها هيكل مدرع ونوافذ مضادة للرصاص، مما يساهم في وزنها الهائل الذي يبلغ حوالي تسعة أطنان. ويُقال إنها تحتوي على قاذفات قنابل غاز مسيل للدموع، وكاميرات رؤية ليلية، وهاتف يعمل بالأقمار الصناعية مدمج.

تُفيد التقارير أيضاً أن الإصدارات الحديثة من السيارة تشمل إمداداً بالأكسجين ووحدة تبريد تحتوي على دم مطابق لفصيلة دم الرئيس لاستخدامه في حالات الطوارئ.

يسافر "الوحش" كجزء من الموكب الرئاسي، الذي يمكن أن يتكون من أكثر من عشرة سيارات بما في ذلك دراجات الشرطة النارية، وفرق مكافحة الاعتداءات والهجمات الخطرة، ومركبة اتصالات مدرعة تعرف باسم "رودرانر"، ومسعفين، وفريق الصحافة المرافق.

بمجرد وجوده في موكب، قد يكون من غير الواضح للمراقبين العاديين أو المهاجمين المحتملين أي مركبة هي التي تقل الرئيس بالفعل.

يقول كيسلر إن عملاء الخدمة السرية يمكنهم حتى "الذهاب تحت نفق وتبديل ترامب من سيارة إلى أخرى".

موكب السماء

بينما سيقوم ترامب ببعض الرحلات القصيرة بالليموزين، فمن المتوقع أن يقوم بمعظم تنقلاته جواً - كما كان الحال خلال رحلته إلى اسكتلندا في يوليو من هذا العام.

أحضر الرئيس أسطولاً من الطائرات المروحية معه إلى المملكة المتحدة، ومن بينها "سلاح مشاة البحرية واحد" (مارين وان)، والتي، مثل "سلاح الجو واحد"، ليست طائرة محددة، بل تشير إلى أي طائرة تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية تقل الرئيس.

النموذج المستخدم في هذه الرحلة هو سيكورسكي في إتش-3 دي سي كينغ، الذي نقل ترامب من مطار ستانستد ليلة الثلاثاء إلى وسط لندن.

تُعرف الطائرات المروحية المُعدلة خصيصاً باسم "القمم البيضاء" بسبب لونها، وهي مزودة بأنظمة دفاع صاروخي وتشويش للرادار، بالإضافة إلى إلكترونيات مصممة لتحمل النبض الكهرومغناطيسي للانفجار النووي.

كإجراء أمني، غالباً ما تحلق "مارين وان" في مجموعة من الطائرات المروحية المتطابقة التي تعمل كطُعم.

وعادة ما يرافقها أيضاً اثنتان أو ثلاث طائرات أوسبري إم في-22، وهي طائرات بمراوح مائلة يُشار إليها باسم "القمم الخضراء" وتجمع بين القدرة على الهبوط العمودي للمروحية وسرعة وكفاءة الطيران للطائرة.

تنقل طائرات "أوسبري" موظفي الدعم، والقوات الخاصة، وعملاء الخدمة السرية، المكلفين بالتعامل مع أي طارئ في منتصف الرحلة.

تُصدر طائرات "أوسبري" ضجيجاً عالياً بشكل خاص عندما تكون مراوحها مائلة لأعلى للتحليق أو الهبوط. وقد سُمعت وهي تحلق في دوائر حول لندن خلال الزيارة الرسمية السابقة للرئيس إلى المملكة المتحدة في عام 2019.

يتم نقل أعضاء آخرين من فريق الرئيس جواً أيضاً، مما يعني أن الموكب الجوي غالباً ما يتكون من عدة طائرات مروحية.

الطائرات المسيرة

يستضيف الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا ترامب وزوجته في قلعة وندسور يوم الأربعاء بدلاً من قصر باكنغهام، الذي يخضع للتجديدات.

قالت شرطة وادي التايمز إن الطائرات - بما في ذلك الطائرات المسيرة - ستكون تحت "قيود كبيرة على المجال الجوي" حول قلعة وندسور خلال الزيارة الرسمية، وسيتم فرضها بمساعدة خدمة الشرطة الجوية الوطنية.

يُعد التهديد من الطائرات المسيرة مجال تركيز خاص ومتجدد لجهاز الخدمة السرية، وفقاً للسيد كيسلر، الذي قال إن نقاط الضعف في قدرات الخدمة السرية المضادة للطائرات المسيرة تم تسليط الضوء عليها خلال محاولة اغتيال الرئيس في يوليو 2024.

سيبقى الزعيم الأمريكي في المملكة المتحدة لمدة يومين، ولكن لا يُتوقع أن يشارك في أي فعاليات عامة خلال إقامته.

تُعد العائلة المالكة السجادة الحمراء لاستقبال ترامب وزوجته في وندسور، مع تحليق للطائرات العسكرية البريطانية والأمريكية و"السهام الحمراء"، بالإضافة إلى مأدبة عشاء رسمية.

ومن المتوقع أن يشارك الآلاف من الأشخاص في احتجاجات مناهضة لترامب، ومن المرجح أن تكون أكبر مظاهرة في وسط لندن يوم الأربعاء.