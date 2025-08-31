تفشي أنفلونزا الطيور في جنوب غرب إنجلترا

أعلنت الحكومة البريطانية،، رصد إصابة مؤكدة بالسلالة (إتش5 إن1) من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في دواجن بمبنى في جنوب غرب إنجلترا.

وقالت الحكومة إنه تم إعلان منطقة حماية مساحتها ثلاثة كيلومترات ومنطقة مراقبة مساحتها 10 كيلومترات حول المبنى الواقع بالقرب من إكسمينستر في ديفون موضحة أنه "سيتم إعدام جميع الدواجن في هذا المبنى".

وبحسب رويترز، فإن الإنفلونزا يمكن أن تكون قالتة للدواجن، حيث قد دمرت قطعان المزراع في جيمع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة.

في حين يكافح مسؤولو الصحة من أجل عدم انتقال وتفشي الفيروس خارج الطيور، بما في ذلك الأبقار في الولايات المتحدة.

كانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، قد أعلنت منذ 3 أشهر، عن ظهور سلالة نادرة لفيروس H7N5 شديد العدوى في ألمانيا، في مزرعة بالجزء الغربي من البلاد، قرب الحدود مع هولندا.

بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية WHO، فإن فيروس H5N1 أحد أنواع أنفلونزا الطيور يصيب الطيور والثدييات، بما في ذلك البشر في حالات نادرة.

لكن قد تسبب العدوى بين البشر مرضاً شديداً مع معدل وفيات مرتفعة، حيث ترتبط العدوى بالاتصال المباشر مع الطيور المصابة، وتؤكد المنظمة على أن الفيروس لا ينتقل بسهولة من شخص لآخر، ولم يتم الإبلاغ عن ذلك إلى الآن.