ارتفاع عدد المقيمين في فنادق طالبي اللجوء بالمملكة المتحدة إلى 8 %

أظهرت بيانات نشرت حديثا أن عدد طالبي اللجوء المقيمين بشكل مؤقت في الفنادق البريطانية ارتفع بواقع 8 % تحت قيادة حكومة حزب العمال مقارنة بالعام الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن البيانات جاءت بعد أيام من صدور حكم بإخراج أكثر من مئة طالب لجوء يقيمون حاليا في فندق بإسيكس من المبنى بعد تحريك أحد المجالس المحلية دعوى.

وأدى حكم المحكمة العليا إلى استعداد الوزراء لمزيد من الدعاوى من المجالس عبر البلاد والضغط على الحكومة بشأن الأماكن الأخرى التي يمكنهم تسكين طالبي اللجوء.

وتغطي أحدث بيانات وزارة الداخلية التي نشرت اليوم الخميس، في إطار إحصاءات الهجرة الربع سنوية المعتادة، السنة الأولى لحكومة حزب العمال.

وتظهر البيانات أنه كان يوجد 32059 طالب لجوء في الفنادق البريطانية بحلول نهاية يونيو

وأحدث عدد هو أقل من ذروة أعداد اللجوء البالغة 56042 في الفنادق في نهاية سبتمبر 2023 في عهد حكومة المحافظين.