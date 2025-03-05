المملكة المتحدة تطلب تصاريح دخول رقمية للمسافرين

بدءا من اليوم الأربعاء، يمكن للمسافرين إلى المملكة المتحدة تقديم طلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني الجديد (إي.تي.إيه) وهو متطلب من المقرر أن يصبح إلزاميا اعتبارا من الثاني من إبريل.

واعتبارا من هذا التاريخ فصاعدا، لن يكون جواز السفر وحده كافيا للدخول إلى المملكة المتحدة.

وتصريح السفر الإلكتروني(إي.تي.إيه) هو في الأساس فحص أمني رقمي للمسافرين، الذين يصلون إلى بريطانيا، بدون تأشيرة. ويتكلف تطبيقه 10 جنيهات استرلينية (80ر12 دولارا أمريكيا)، لكن هذا السعر سيرتفع إلى 16 جنيها استرلينيا في الأشهر المقبلة.

وطبقا للموقع الالكتروني الخاص بتصريح السفر الالكتروني(إي.تي.إيه) فإن "طرح تصريح السفر الالكتروني يتماشى مع النهج الذي اتخذته الكثير من الدول الأخرى ، فيما يتعلق بأمن الحدود، بما في ذلك الولايات المتحدة واستراليا ويساعد في منع وصول هؤلاء الذين يشكلون تهديدا للمملكة المتحدة".