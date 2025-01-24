بريطانيا تبرم صفقة بـ 9 مليارات جنيه إسترليني لدعم الغواصات النووية

أبرمت الحكومة البريطانية صفقة بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني (1ر11 مليار دولار)مع شركة رولز رويس لدعم تشغيل الغواصات النووية البريطانية.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن الصفقة التي تمتد لثمانية أعوام، والتي أطلق عليها اسم "اتحاد"، تهدف إلى الحفاظ على 4 آلاف وظيفة وخلق أكثر من ألف وظيفة أخرى، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الوطني واقتصاد المملكة المتحدة.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن الاتفاق يظهر كيف يمكن استخدام الدفاع كـ"محرك للنمو"، ويؤكد التزام بريطانيا بالردع النووي باعتباره "أقصى تأمين لنا في عالم أكثر خطورة".

وأفادت وزارة الدفاع بأن العقد سيشمل تصميم وتصنيع وتقديم خدمات دعم للمفاعلات النووية التي ستشغل الغواصات البريطانية.

ومن المتوقع أن يعلن هيلي عن الصفقة بين وزارة الدفاع وشركة رولز رويس لصناعة الغواصات، والتي ستبلغ قيمتها 9 مليارت جنيه استرليني تقريبا، في زيارة لمنشأة الشركة للإنتاج النووي في مدينة ديربي اليوم الجمعة.

وحظي الاتفاق بدعم من حزب المحافظين لكنه دعا الحكومة إلى "العودة إلى المسار الصحيح" فيما يتعلق بالتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5ر2% من الناتج المحلي الإجمالي.