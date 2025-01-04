الشرطة: مقتل بريطاني في هجوم نيو أورليانز الأمريكية

قالت الشرطة البريطانية إن مواطنا من لندن يُدعى إدوارد بتيفر (31 عاما) قُتل في هجوم رأس السنة الجديدة في مدينة نيو أورليانز الأمريكية وإن زوجة أبيه كانت تعمل مربية للأميرين وليام وهاري.

بتيفر من بين 14 شخصا قُتلوا في هجوم بشاحنة نفذه أحد الجنود السابقين في الجيش الأمريكي.

وقالت أسرة بتيفر في بيان نشرته شرطة العاصمة لندن "أصيبت العائلة بأكملها بالصدمة بسبب الأخبار المأساوية عن وفاة إدوارد في نيو أورليانز".

وقال الأمير وليام إنه وزوجته كيت شعرا "بالصدمة والحزن" عند سماع الخبر.

وأضاف في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي "قلوبنا وصلواتنا مع عائلة بتيفر وجميع الأبرياء الذين فُجعوا بهذا الهجوم المروع".

وقال مصدر في العائلة المالكة إن الملك البريطاني تشارلز شعر بحزن بالغ عندما علم بوفاة بتيفر وإنه اتصل بالعائلة لتقديم تعازيه الشخصية.