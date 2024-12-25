ستارمر يدين الهجمات الروسية على أوكرانيا في يوم عيد الميلاد

أدان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الهجمات التي شنتها روسيا على شبكة الطاقة الأوكرانية "دون أي توقف حتى في عيد الميلاد".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن روسيا أطلقت وابلاً هائلاً من الصواريخ في يوم عيد الميلاد، بهدف شل مواقع البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا.

وفي تعليقه على الهجمات، قال ستارمر: "أشيد بصمود الشعب الأوكراني، وقيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مواجهة المزيد من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ من آلة الحرب الدموية والوحشية لبوتين، دون أي توقف، حتى في عيد الميلاد".

وأضاف ستارمر: "في الوقت الذي ندخل فيه العام الجديد، لا يزال من الضروري أن نضاعف جهودنا لوضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن لإنهاء العدوان الروسي غير القانوني على الشعب الأوكراني".