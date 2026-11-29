

ماذا يجري في بريطانيا، ومن يقف وراء موجة التهديدات الأمنية التي تدفع لندن إلى رفع جاهزيتها العسكرية؟ فبين رصد وإسقاط مسيّرات مجهولة قرب قواعد عسكرية، وتحركات ليلية لنقل الطائرات إلى مواقع محصنة، وإعادة التواصل مع عشرات الآلاف من العسكريين المتقاعدين لاحتمال استدعائهم، تتزايد المؤشرات على أن لندن تتعامل مع مرحلة أمنية استثنائية.

وفي ظل تصاعد التوتر مع روسيا، والمخاوف من تهديدات مرتبطة بإيران، لم يعد السؤال مقتصراً على طبيعة هذه التحركات، بل امتد إلى ما إذا كانت بريطانيا تواجه تهديداً مباشراً، وما إذا كانت تستعد لاحتمال انتقال المواجهة من ساحات أوكرانيا والشرق الأوسط إلى عمق الأراضي البريطانية. فهل نحن أمام إجراءات احترازية لردع الخصوم، أم أن لندن تملك معلومات عن مخاطر أكبر لم يُكشف عنها بعد؟

حلقت نحو ست طائرات مسيّرة في وقت سابق من الشهر الجاري في محيط قاعدة «راف لاكنهيث» الجوية الملكية في مقاطعة سوفولك، قبل أن تُصدّ باستخدام معدات دفاعية أمريكية موجودة في الموقع، من دون أن تتمكن القوات البريطانية أو الأمريكية من العثور عليها أو استعادتها.

وبحسب المصادر، استُخدمت تكنولوجيا أمريكية مضادة للطائرات المسيّرة بنجاح لصدّها، لكن لم يتمكن أفراد بريطانيون أو أمريكيون من استعادتها. وأثار ذلك تساؤلات بشأن احتمال أن تكون إحداها أو بعضها محمّلة بمتفجرات، أو مزوّدة بأسلحة أو معدات تجسس أو تجهيزات أخرى، إذ لا تستطيع السلطات في البلدين استبعاد هذه الاحتمالات.

رفضت القوات الجوية الأمريكية في أوروبا التعليق على أنظمة مكافحة المسيّرات، لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لكن متحدثاً باسمها دعا السكان إلى «البقاء في حالة يقظة والإبلاغ فوراً عن أي نشاط مشبوه إلى السلطات المحلية».

وكانت القاعدة قد أكدت في سبتمبر الماضي أنها في حالة «تأهب تشارلي»، وهي ثاني أعلى درجات التهديد التي تعتمدها وزارة الدفاع الأمريكية.

ما يجري لا يمكن قراءته ، حسب عدد من المحللين، باعتباره إجراءات عسكرية منفصلة، بل ضمن مشهد أمني يتغير بسرعة، تتداخل فيه المواجهة مع روسيا، والتهديدات المرتبطة بإيران، وتصاعد مخاطر التخريب والتجسس والهجمات الهجينة. لا شك أن لندن تعيد بناء استعداداتها لسيناريوهات الحرب، وتتعامل مع احتمال أن تكون أراضيها وقواعدها العسكرية جزءاً من ساحة المواجهة المقبلة.

لم تعد التحركات الدفاعية في بريطانيا مجرد إجراءات روتينية لتحديث القدرات العسكرية، بل بدأت تكشف عن مستوى متزايد من القلق داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية البريطانية إزاء طبيعة التهديدات التي تواجه البلاد. لتتصاعد التساؤلات بشأن ما إذا كانت لندن تنتقل تدريجياً من سياسة الردع التقليدي إلى مرحلة الاستعداد العملي لاحتمالات مواجهة أوسع.

واللافت أن هذه التطورات تأتي في توقيت أوروبي شديد الحساسية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد التحذيرات من عمليات التخريب والتجسس والهجمات الهجينة، وتزايد المخاوف من انتقال المواجهة بين موسكو والغرب إلى منشآت البنية التحتية والقواعد العسكرية.

من التطورات اللافتة أيضاً ما كشفته تقارير إعلامية بريطانية في 25 نوفمبر، بشأن نقل طائرات سلاح الجو الملكي إلى حظائر وملاجئ محصنة خلال ساعات الليل، مع دراسة استخدام شبكات مضادة للطائرات المسيّرة لحماية الطائرات التي تبقى مكشوفة في القواعد الجوية.

هذه الإجراءات، إذا اتسعت، تعكس تحولاً في التفكير العسكري البريطاني؛ فالقواعد الجوية لم تعد تُعامل باعتبارها مناطق آمنة خلف خطوط المواجهة، بل أصبحت أهدافاً محتملة لهجمات منخفضة الكلفة وعالية التأثير، خصوصاً باستخدام الطائرات المسيّرة.

ومن وجهة النظر البريطانية، فإن أخطر السيناريوهات ليس بالضرورة اندلاع حرب مباشرة مع روسيا بل وقوع سلسلة من الحوادث الأمنية التي قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب بين موسكو و«الناتو».