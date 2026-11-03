بريطانيا.. تغييرات في شروط الحصول على الإقامة الدائمة.. كم عاماً عليك الانتظار؟

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، عن تغييرات في شروط الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، تتضمن مضاعفة مدة الإقامة المطلوبة للتأهل من خمس إلى عشر سنوات، مع اعتماد مسارات أقصر لفئات محددة وفقاً لمستويات الدخل والمهارات والمساهمة في المجتمع.

وبحسب " بي بي سي"، تأتي التغييرات في إطار خطط إصلاح نظام الهجرة التي طرحتها الحكومة البريطانية في نوفمبر 2025، وتستند إلى مبدأ أن الحصول على الإقامة الدائمة يجب أن يكون قائماً على الاستحقاق والمساهمة في البلاد، بدلاً من منحها تلقائياً.

دخل سنوي

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على المتقدمين ضمن المسار القياسي الممتد لعشر سنوات تحقيق دخل سنوي لا يقل عن 12 ألفاً و571 جنيهاً إسترلينياً خلال خمس من السنوات السبع السابقة مباشرة للحصول على الإقامة الدائمة، إلى جانب استيفاء متطلبات إجادة اللغة الإنجليزية، وعدم وجود ديون مستحقة للحكومة، بما في ذلك الضرائب غير المدفوعة.

وتتيح التغييرات الحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات لفئات محددة، تشمل الأشخاص الذين حققوا دخلاً سنوياً لا يقل عن 50 ألفاً و271 جنيهاً إسترلينياً لمدة ثلاث من السنوات الخمس السابقة للتقدم، والعاملين المهرة في قطاعي الصحة والتعليم بالخدمة العامة، بمن فيهم الأطباء والممرضون والمعلمون والأخصائيون الاجتماعيون.

الفئات

وتشمل الفئات المؤهلة للمسار الممتد لخمس سنوات العاملين في قطاع الرعاية ممن يتقاضون 25 ألف جنيه إسترليني سنوياً على الأقل، ووصلوا إلى المملكة المتحدة قبل مايو 2025، مع استيفاء شروط التأشيرة، إلى جانب بعض العاملين الآخرين في قطاعي الصحة والتعليم ممن وصلوا قبل التاريخ نفسه، والأشخاص من هونغ كونغ الحاملين لوضع المواطن البريطاني في الخارج.

وتنص القواعد على تقليص فترة التأهل إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السنوي 125 ألفاً و141 جنيهاً إسترلينياً، وكذلك للمهاجرين ذوي المهارات العالية، بمن فيهم حاملو تأشيرات المواهب العالمية ومؤسسو المشاريع المبتكرة.

المهاجرون

في المقابل، تمتد فترة الانتظار إلى 20 عاماً على الأقل للمهاجرين الذين حصلوا على بعض الإعانات أو خالفوا قواعد الهجرة، فيما تُرفض طلبات الإقامة الدائمة للبالغين الذين لديهم سجل جنائي، مع إتاحة سلطة تقديرية في الحالات التي ارتُكبت فيها الجرائم قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.

وفيما يتعلق باللاجئين، تحدد القواعد الجديدة فترة تأهل مدتها خمس سنوات للقادمين عبر البرامج الحكومية الرسمية، وعشر سنوات للاجئين الآخرين الذين يعملون أو يدرسون، ترتفع إلى 20 عاماً لمن لا يعملون أو يدرسون.

أما اللاجئون الذين دخلوا المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة أو بطرق غير نظامية، فتبلغ فترة انتظارهم 20 عاماً في حال العمل أو الدراسة، و30 عاماً في حال عدم استيفاء أي من الشرطين.

وتشمل التغييرات المهاجرين الموجودين بالفعل في المملكة المتحدة، مع استثناء الحاصلين مسبقاً على الإقامة الدائمة، فيما تراجعت الحكومة عن مقترح سابق كان يلزم العاملين الأجانب في قطاع الرعاية الصحية الموجودين في البلاد بالانتظار 15 عاماً للتأهل، وذلك عقب اعتراضات من بعض نواب حزب العمال.

أفراد الأسرة

وبشأن أفراد الأسرة، تسمح القواعد للشريك المرافق لمقدم طلب الإقامة الدائمة بالحصول عليها في الوقت نفسه عند استيفاء الشروط، بينما يتعين على الشريك الذي يلتحق به لاحقاً إكمال فترة الإقامة المطلوبة بصورة مستقلة.

وتتيح القواعد للأزواج المؤهلين جمع دخليهما لاستيفاء الحد الأدنى المطلوب لدخل الأسرة البالغ 25 ألفاً و142 جنيهاً إسترلينياً، مع استمرار السماح للأطفال دون 18 عاماً بالحصول على الإقامة مع والديهم، وإعفائهم من متطلبات الدخل واللغة الإنجليزية والديون الحكومية واختبار الحياة في المملكة المتحدة، مع خضوعهم للشروط المتعلقة بالملاءمة والسجل الجنائي.

الشباب

كما تسمح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، ممن لا يزالون يعتمدون على أسرهم، بالحصول على الإقامة مع ذويهم بعد استيفاء المتطلبات الإلزامية للبالغين، باستثناء شرط الدخل الفردي، بينما يتعين على من يبلغون 25 عاماً فأكثر التأهل بصورة مستقلة.

ويستمر العمل بمسار الإقامة الدائمة الممتد لخمس سنوات للشركاء والآباء والأبناء المؤهلين من أفراد أسر المواطنين البريطانيين.

وتمنح الإقامة الدائمة، المعروفة اختصاراً بـ(ILR)، حاملها حق العيش والعمل والدراسة في المملكة المتحدة دون قيود زمنية، مع إمكانية التقدم للحصول على الجنسية البريطانية بعد مرور 12 شهراً على منحها، شريطة استيفاء المتطلبات الأخرى.