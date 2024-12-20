بريطانيا :اتهام شخصين بالاعتداء على الشرطة في حادث مطار مانشستر

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، أنه تم توجيه اتهام إلى شخصين بالاعتداء على الشرطة في أعقاب مشاجرة نشبت في مطار مانشستر.

وقالت دائرة الادعاء الملكية "لن يواجه ضباط الشرطة اتهامات بشأن دورهم في الحادث، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وتم نشر مشاهد مصورة من المشاجرة على شبكة الإنترنت في يوليو/تموز الماضي، مما أثار احتجاجات بعد أن بدا أنها تظهر ضابطا في شرطة مانشستر الكبرى يعتدي على رجل وهو مستلقي على الأرض.

ووفقا للتقرير، نشبت المشاجرة في المبنى رقم 2 بالمطار، في أعقاب مشادة سابقة بين ركاب رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية كانت قد وصلت الساعة 7:20 مساء، بالتوقيت المحلي، (1920 بتوقيت جرينتش) يوم 23 يوليو .

وقالت النيابة العامة، اليوم الجمعة، إنها وجهت لرجل (20 عاما) تهمتن بالتسبب في أذى جسدي، وتهمة بالاعتداء على عامل طوارئ وتهمة بالاعتداء، ووجهت للرجل الآخر (25 عاما)، تهمة أيضا بالتسبب في ضرر جسدي.

سيمثل الاثنان أمام محكمة ليفربول الابتدائية في 16 يناير/كانون الثاني المقبل.