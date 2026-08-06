بريطانيا تستهدف سفناً وبنوكاً روسية بعقوبات جديدة

​قالت بريطانيا اليوم ‌الخميس ​إنها فرضت عقوبات جديدة تستهدف بها سفنا وبنوكا وشركات صناعية روسية، في أحدث ⁠مساعيها لعرقلة تدفق الأموال إلى موسكو التي قد ‌تستخدمها في تمويل الحرب ضد أوكرانيا.

وذكرت الحكومة ‌البريطانية أنها أضافت 13 ‌كيانا جديدا ‌بموجب قوانينها المتعلقة ‌بالعقوبات على روسيا، وفرضت قيودا ​على ‌ستة ​بنوك في روسيا ⁠وست سفن وشركة لإدارة السفن مقرها ​الهند.

وفرضت ⁠بريطانيا ⁠عقوبات على أكثر من 3200 فرد ⁠وشركة وسفينة بموجب قوانينها الخاصة بالعقوبات على روسيا، والتي استهدفت بالعديد منها قطع عائدات ‌النفط عن روسيا منذ ​غزوها أوكرانيا في عام 2022.