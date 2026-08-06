بريطانيا تستهدف سفناً وبنوكاً روسية بعقوبات جديدة

قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها فرضت عقوبات جديدة تستهدف بها سفنا وبنوكا وشركات صناعية روسية، في أحدث مساعيها لعرقلة تدفق الأموال إلى موسكو التي قد تستخدمها في تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
وذكرت الحكومة البريطانية أنها أضافت 13 كيانا جديدا بموجب قوانينها المتعلقة بالعقوبات على روسيا، وفرضت قيودا على ستة بنوك في روسيا وست سفن وشركة لإدارة السفن مقرها الهند.
وفرضت بريطانيا عقوبات على أكثر من 3200 فرد وشركة وسفينة بموجب قوانينها الخاصة بالعقوبات على روسيا، والتي استهدفت بالعديد منها قطع عائدات النفط عن روسيا منذ غزوها أوكرانيا في عام 2022.