قاتل مأجور بـ 28 ألف دولار.. كيف جندت إيران شاباً نرويجياً لتنفيذ جريمة في بريطانيا؟

أُدين شاب نرويجي اليوم الأربعاء بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل في بريطانيا، بعدما جندته عصابة جريمة منظمة سويدية، قال ممثلو الادعاء إن الحكومة الإيرانية استخدمتها.

وألقت السلطات القبض على يوهانس ناتلاند (19 عاماً) في غرفة فندق في هدرسفيلد بشمال إنجلترا في مارس العام الماضي، حيث عثرت بحوزته على سلاحين ناريين وذخيرة.

وقال الادعاء إن ناتلاند جندته "شبكة فوكستروت"، وهي عصابة جريمة منظمة في السويد استخدمتها الدولة الإيرانية، وفرضت عليها بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات. وكان ناتلاند قد اعترف بحيازة مسدس نصف آلي ومسدس دوار وذخيرة، لكنه أنكر تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل، قائلاً إنه لم يكن ينوي تنفيذ الخطة.

وبعد إعادة المحاكمة في محكمة "أولد بيلي" بلندن، أُدين ناتلاند بتهمة التآمر للقتل. ولم تتمكن هيئة المحلفين في محاكمته الأولى التي جرت في يونيو من التوصل إلى حكم بشأن تلك التهمة.

وناتلاند هو أحدث شاب يُحاكم في بريطانيا وأماكن أخرى بتهمة ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة، يُزعم أنه نفذها بعد تجنيده عبر الإنترنت مقابل المال، وغالباً ما كان ذلك بصفته وكيلاً لدولة أجنبية دون أن يدرك ذلك.

وأخبر مسؤول الادعاء أليستير ريتشاردسون أعضاء هيئة المحلفين بأن ناتلاند تم تجنيده من قبل "شبكة فوكستروت"، بعد أن نظم شخص يستخدم الاسم المستعار (العميل 47) عملية لتوظيف قاتل مأجور، مع تخصيص مبلغ 25 ألف يورو (28.5 ألف دولار) لدفع أجره.

وقال ريتشاردسون إن ناتلاند "لم يكن يعرف، ولا يهتم، بمن كان عليه أن يقتله... بالنسبة له، كان الأمر كله يتعلق بالمال".