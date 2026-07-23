بريطانيا تؤكد جاهزية قواتها المسلحة بعد تهديدات إيرانية

قالت ​بريطانيا اليوم الخميس ‌إن قواتها ​المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم، وذلك في أعقاب ⁠تهديد أصدره الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقاذفات أمريكية بالانطلاق من ‌القواعد البريطانية.

وذكر متحدث باسم الحكومة "قواتنا المسلحة جاهزة ‌للحفاظ على أمن المملكة المتحدة ‌وحمايتها من أي ‌نوع من ‌الهجمات، سواء فوق أراضينا أو من ​الخارج. المملكة ‌المتحدة ​على أهبة ⁠الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة".

وأضاف المتحدث "يتم ​ذلك ⁠من ⁠خلال تطبيق نهج متعدد الطبقات للدفاع الجوي والصاروخي، ⁠تعتمد فيه المملكة المتحدة على أصول تابعة للبحرية الملكية والجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي، ‌وهي مزودة بمجموعة من القدرات المتقدمة وتعمل ​بتنسيق وثيق مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي"