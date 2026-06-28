جثة سيدة في حقيبة سفر تكشف قاتلاً بريطانياً

تم إلقاء القبض على رجل بريطاني في الإكوادور عقب العثور على جثة سيدة داخل حقيبة سفر، وذلك على الرغم من ادعائه أمام صحيفة "ذا صن" بأنه كان يشاهد مباراة إنجلترا في ذلك الوقت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن السلطات المحلية تشتبه في أن "ماثيو آشلي فوستر سميث" تسبب في وفاة "ناتاليا فيلالبا" (36 عاماً) داخل شقة في منطقة "تشيكو" في بوغوتا بكولومبيا، في 18 يونيو الجاري.

لكن الرجل (46 عاماً) قال لصحيفة "ذا صن" في اليوم الذي سبق إلقاء القبض عليه: "كنت أشاهد مباراة إنجلترا ضد كرواتيا على شاشة كبيرة في حانة إيرلندية، لذلك لم أكن أنا الفاعل".

وأضاف: "بعد المباراة، ذهبت إلى مركز التسوق وتناولت الآيس كريم قبل أن أعود لاستكمال مشاهدة بقية المباريات".

ويُشار إلى أن مباراة إنجلترا في كأس العالم أُجريت في 17 يونيو الجاري.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن المشتبه به اتصل ثانيةً بقسمها الإخباري يوم الجمعة قبل القبض عليه، حيث قال مصدر للصحيفة إنه تم تحديد مكانه من خلال المكالمات الهاتفية التي أجراها، إذ كان يُخشى أنه يحاول شراء تذكرة طيران للسفر إلى أوروبا.

وجاء في منشور عبر الحساب الرسمي لمكتب المدعي العام في كولومبيا على منصة "إكس" إنه يُشتبه في أن "فوستر سميث" قام بضرب "فيلالبا" حتى الموت قبل وضع جثتها في حقيبة سفر، في محاولة لإخفاء ما حدث والفرار.

ويتردد أن شرطة مدينة "دورسيت" البريطانية كانت من ضمن السلطات التي ساعدت في تحديد موقعه قبل إلقاء القبض عليه في مطار كيتو بالإكوادور.