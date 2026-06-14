بريطانيا تتجه لحظر "التواصل الاجتماعي" لمن دون 16 عاماً

قالت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي لشبكة سكاي نيوز اليوم الأحد إن تطبيق حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ16 عاما المقرر فرضه هذا الأسبوع ليس " حلا سحريا" ولكن سيكون له " دور كبير" في حماية الأطفال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيفرض القيود بعد مشاورات حكومية، قالت ناندي إنها أظهرت أن " أغلبية عظمى " تريد تطبيق الحظر، من بينهم " الكثيرون من صغار السن أنفسهم ".

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أنه سيتم حظر المراهقين من منصات مواقع تواصل اجتماعي معينة، وسيتم تقليص استخدامهم اليومي وفقا للإصلاحات.